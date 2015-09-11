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إبطال مفعول عبوتين ناسفتين أسفل الطريق الدائرى فى الوراق

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إبطال مفعول عبوتين ناسفتين أسفل الطريق الدائرى فى الوراق إبطال مفعول عبوتين ناسفتين أسفل الطريق الدائرى فى الوراق
تمكن خبراء المفرقعات بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة من إبطال مفعول عبوتين ناسفتين، عثر عليهما أسفل الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل فى الوراق، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بالاشتباه فى جسمين غريبين أسفل الطريق الدائرى ببشتيل، وعلى الفور انتقل العقيد إبراهيم حسين ضابط المفرقعات والفريق المرافق له، وبصحبتهم أجهزة كشفية وتم العثور على عبوتين ناسفتين وتم التعامل معهما بواسطة مدفع المياه وتم تفتيت وتشتيت العبوتين وأبطل مفعولهما.

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مصر 365