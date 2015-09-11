محافظ القاهرة: إلغاء إجازات الأطباء والأطقم الطبية طوال أيام العيد

أعلن الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاع الشئون الصحية، وبجميع مستشفيات القاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ والإسعاف، وتوفير رصيد كافى من الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية بغرف العمليات والعناية المركزة وأكياس الدم ومشتقاته من مختلف الفصائل استعداداَ لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ القاهرة مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بضرورة تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة بالمديرية قبل وخلال أيام إجازة العيد لتلقى بلاغات المواطنين أو الوحدات الصحية المنتشرة الأخرى ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فوراً، كما وجه بمضاعفة أعداد أطقم المراقبين الصحيين والعاملين بالغرفة الوقائية وأرقامها ( 23918968 – 23911432).

كما أمر برفع مستوى التنسيق مع الإدارة المركزية للطب الوقائى والعلاجى والرعاية الحرجة بوزارة الصحة لسرعة التفاعل مع أى بلاغات عن حالات اشتباه التسمم الغذائى، والحوادث بجميع مناطق القاهرة، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة على الأرقام 23640402- 23643129 ومعهد سموم جامعة عين شمس على أرقام 24823314- 26840902 .

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