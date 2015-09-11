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«النور» يقرر خوض الانتخابات البرلمانية بقائمتي «القاهرة وغرب الدلتا»

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«النور» يقرر خوض الانتخابات البرلمانية بقائمتي «القاهرة وغرب الدلتا» «النور» يقرر خوض الانتخابات البرلمانية بقائمتي «القاهرة وغرب الدلتا»

حزب_النور

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور: إن «الحزب قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في نظام القوائم، بقائمتين فقط، وهما: قائمة (القاهرة ووسط وجنوب الدلتا)، وقائمة (غرب الدلتا)».

كان حزب النور أصدر بيانًا، أول أمس الأربعاء، أعلن فيه خوض الانتخابات بقائمتين فقط بدلًا من أربع قوائم؛ إرساءً لمبدأ الشراكة الحقيقية لجميع القوى الوطنية المخلصة، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلدنا الحبيب، والتي تحتاج اصطفافًا وطنيًا حقيقيًا، وإعادة اللحمة للشعب المصري، وإشاعة روح الثقة والتنافس الشريف؛ من أجل الحفاظ على الغالية متماسكة قوية مستعصية على كل معاول الهدم ومحاولات التخريب التي تستهدف كيان الدولة وبقاءها.

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