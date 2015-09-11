«خانة إليك» أول بطولة مطلقة لـ «أمينة خليل»

بدأت الفنانة الشابة أمينة خليل، بدء تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد «خانة إليك» مع المخرج أمير رمسيس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لها بعد مشاركتها في عدة أعمال كان آخرها فيلم «سكر مر» مع المخرج هاني خليفة.

أمينة خليل حققت انتشارًا واسعًا لها منذ ظهورها في مسلسل «شربات لوز» مع الفنانة يسرا، ومشاركتها في فيلم «عشم» للمخرجة ماجي مرجان -الذي حصد العديد من الجوائز- كذلك مسلسل «صاحب السعادة» مع الفنان الكبير عادل إمام.

يشارك «أمينة» في بطولة الفيلم، الفنان محمد فراج، وذلك بعد نجاحه في مسلسل «تحت السيطرة» في رمضان الماضي، والذي أثبت نفسه كممثل ناجح من خلال مشاركته أيضاً في عدة أعمال مميزة مثل مسلسل «بدون ذكر أسماء» ومسلسل «عد تنازلي»، وفيلم «قط وفار» وفيلم «القشاش».

يشارك الفنان الشاب عمر السعيد في بطولة «خانة اليك» والذي كان أخر أعماله فيلم «سكر مر» ومسلسل «مريم» مع الفنانة هيفاء وهبي، كذلك يشارك الفنان نبيل عيسى الذي كان أحد أبطال «سكر مر» في الفيلم، بجانب رامز أمير وكان قد شارك مي عز الدين بطولة مسلسلها الأخير «حالة عشق».

«خانة اليك» من تأليف لؤي السيد، وإخراج أمير رمسيس، مخرج أخر أفلام الفنان الراحل نور الشريف «بتوقيت القاهرة»، الفيلم الذي حصد عدة جوائز في العديد من المهرجانات.