القبض علي زعيم تشكيل عصابي بحوزته سلاح ناري و3 آلاف دولار مزورة بالأقصر

ألقت قوات الشرطة بمركز القرنة غرب الأقصر القبض على زعيم تشكيل عصابي مطلوب ضبطه وإحضاره في 14 قضية متنوعة ما بين نصب وسرقات وتجارة مخدرات وسلاح وبحوزته سلاح ناري و3 آلاف دولار مزورة.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن حملة أمنية من مباحث شرطة القرنة بقيادة النقيب أدهم الملواني رئيس المباحث ومعاونيه الملازمون أول إسلام عبد الحكيم، أحمد العجرودي، أسامة عنتر والقوة المرافقة لهم من ضبط متزعم تشكيل عصابي ويدعي”أحمد.م.ا” وشهرته “مختار” 55 عاما مقيم الحدادين بمدينة الضبعية دائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، و4 طلقات نارية من ذات العيار، ومبلغ مالي حوالي 3 آلاف دولار يشتبه أن تكون مزورة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للدولارات بقصد استخدامهم في أعمال النصب على المواطنين، والسلاح الناري بقصد الدفاع، حيث تم تحرير محضر رقم “3183″ إداري مركز شرطة القرنة، وأحيل للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت وحدة مباحث مركز القرنة قد ألقت القبض سابقاً على أفراد التشكيل العصابي الذي يتزعمه “مختار” في وقائع مختلفة، حيث تم إلقاء القبض على شقيقته “زينب.م.ا” بتهمة التجارة في المخدرات وقضايا نصب، وشقيقته الأخرى “هدى” في قضيتي سرقة ، وتجارة مخدرات.

> كما تم القبض على ابن شقيقته الأولى “حسن.ع.ح” وشهرته “أنورة” لإتهامه في قضية سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري، ونجله “وائل. أ.م” في قضيتي سرقة وحيازة أسلحة نارية، كما تم ضبط ابن نجلته “الجيلاين.ش” وحبسه في قضية تجارة مخدرات، وتم حبسهم جميعاً.