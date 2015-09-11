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منظومة جديدة للتحكم عن بعد فى الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالإسماعيلية

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منظومة جديدة للتحكم عن بعد فى الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالإسماعيلية منظومة جديدة للتحكم عن بعد فى الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالإسماعيلية
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم الموافقة على بدء تطبيق منظومة جديدة التحكم عن بعد للإنارة العامة وخاصة أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين، حيث تعمل هذه المنظومة على توفير 25% من الاستهلاك اليومى للإنارة العامة، وتعمل على القضاء على ظاهرة الإنارة نهارا.

وأضاف المحافظ أنه سوف تقوم الشركة المقدمة لهذا العرض فى المساهمة فى صيانة لوحات توزيع شبكات الإنارة العامة من خلال غرفة عمليات مركزية بمبنى المحافظة تقوم بمراقبة الأعطال والمساهمة فى تحسين جودة الإنارة العامة ومراقبة الطاقة المسحوبة من خلال شركات الكهرباء وإمداد المحافظة بفواتير الاستهلاك الفعلى للكهرباء.

وأكد أنه سيتم توفير خاصية التحكم فى إغلاق الأماكن غير الهامة خلال الأوقات المتأخرة من الليل.

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مصر 365

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