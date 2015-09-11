بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية تفقد فيها ما تم تنفيذه من استعدادات وأعمال النظافة العامة والتجميل والتطوير لمختلف الشوارع والمحاور المروروية والميادين مرورا من بداية شارع محمد على حتة منطقة نمرة 6 والطريق الدائرى ومحيط الجامعة وأماكن الإقامة والإعاشة لضيوف وزوار المحافظة ومداخل الإسماعيلية وخطوط سير الوفود الزائرة للإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على جاهزية كافة الأماكن وإعدادها وتجهيزها بالشكل الذى يليق باسم محافظة الإسماعيلية ومكانتها.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية.

وتضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات التنفيذية المرور الميدانى بأحياء المحافظة الثلاثة، وذلك قبل ساعات من انطلاق فعاليات الاختفالات بأسبوع شباب الجامعات العاشر الذى تنظمه جامعة قناة السويس وتستضيفه محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 12 إلى 17 من شهر سبتمبر الجارى، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمشاركة عدد 25 جامعة ونحو7000 شاب وفتاة من شباب الجامعات من مختلف محافظات مصر.

على جانب آخر قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات التنفيذية بجولة ميدانية بشارع المنيرة والشوارع الفرعية منه بنطاق حى ثان الإسماعيلية لتفقد ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال رفع كفاءة المنطقة بجوار مجمع المدارس ومساكن هيئة قناة السويس، والتى تم رفع كمية قدرها 600 طن من القمامة والمخلفات منها والتى كانت تشكل بؤرة ملوثة للبيئة تؤرق سكان المنطقة وقد اطمأن المحافظ على تطهير المنطقة ورفع كفاءتها.



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صور: 1- المحافظ اثناء الجولة



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2- المحافظ ومرافقية يتفقدون شوارع الاسماعيلية



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3- اللواء يس طاهر يطمئن على استعدادات المحافظة لاستقبال اسبوع الجامعات



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4- يلتقى بعدد من سكان منطقة حى ثانى اثناء الجولة