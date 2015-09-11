أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المجلس القومى للمرأة بالأقصر ينظم قوافل للتعريف بمخاطر الزواج المبكر

Google+ Print
المجلس القومى للمرأة بالأقصر ينظم قوافل للتعريف بمخاطر الزواج المبكر المجلس القومى للمرأة بالأقصر ينظم قوافل للتعريف بمخاطر الزواج المبكر
أعلنت الدكتورة سعاد سعد مقرر المجلس القومى للمرأة بالأقصر، اليوم الجمعة، عن الإعداد لتسيير قوافل توعوية بقرى ومدن المحافظة، بمشاركة رجال دين وإعلاميين وعضوات بالمجلس، وذلك بهدف التعريف بمخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات.

وشددت سعاد سعد على أهمية تكاتف الجهود بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية، بغرض القضاء على مثل تلك الظواهر التى تهدد حياة ومستقبل المرأة، وتتسبب فى تكوين أسرة غير متكافئة، معبرة عن تقديرها وشكرها لعضوات وأعضاء المجلس والجهات المتعاونة معه، وعلى دورهم الذى يهدف لتحقيق الرعاية الكاملة للمرأة والفتاة، وتبنى مشاكلها وقضاياها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365