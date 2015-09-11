المجلس القومى للمرأة بالأقصر ينظم قوافل للتعريف بمخاطر الزواج المبكر

أعلنت الدكتورة سعاد سعد مقرر المجلس القومى للمرأة بالأقصر، اليوم الجمعة، عن الإعداد لتسيير قوافل توعوية بقرى ومدن المحافظة، بمشاركة رجال دين وإعلاميين وعضوات بالمجلس، وذلك بهدف التعريف بمخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات.

وشددت سعاد سعد على أهمية تكاتف الجهود بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية، بغرض القضاء على مثل تلك الظواهر التى تهدد حياة ومستقبل المرأة، وتتسبب فى تكوين أسرة غير متكافئة، معبرة عن تقديرها وشكرها لعضوات وأعضاء المجلس والجهات المتعاونة معه، وعلى دورهم الذى يهدف لتحقيق الرعاية الكاملة للمرأة والفتاة، وتبنى مشاكلها وقضاياها.