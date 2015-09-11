47 مرشحا رسميا فى السويس قبل يوم من غلق باب الترشح

استقبلت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس النواب عن دائرة السويس مرشحا واحدا فقط حتى عصر اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك عدد المرشحين فى السويس إلى 47 مرشحا، قبل يوم من غلق باب الترشح.

وفي سياق متصل واصلت اللجنة الطبية للكشف على المرشحين عملها بمستشفي التأمين الصحي، وقال الدكتور رضا زغلول رئيس اللجنه ان عدد الذين تقدموا بالكشف الطبي حتي الان 63 مرشحا، بينهم 9 مرشحين اليوم الجمعة.

واوضح ان من بين المرشحين المتقدمين 44 مرشحا سبق واجروا الكشف الطبي فى فبراير الماضي، موضحا ان اللجنة تستقبل المرشحين من الحادية عشر صباحا وحتي 8 مساء، بحسب تعليمات الوزارة، إلا ان خزينة تحصيل رسوم الكشف بالمديرية تغلق فى الثالثة عصرا، ونتيجة لذلك لا يحضر اي مرشحين محتملين للجنة بعد الرابعة.