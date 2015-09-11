تقرير في الجول – الحقيقة وراء ' أسطورة ' قناة نادي الزمالك

منذ أن كان خالد الغندور مقدما للبرامج في شبكة دريم وحتى وصوله إلى LTC.. ومنذ أن كان مرتضى منصور رئيسا ثم جاء جلال إبراهيم وممدوح عباس ثم منصور مجددا وهناك أسطورة، اسمها قناة نادي الزمالك.

قال جلال إبراهيم وهو رئيس النادي الأبيض: "خلال الموسم وقبل نهاية 2011 سنحتفل بقناة الزمالك.. وأنت يا خالد يا غندور ستكون معنا طبعا".

ابتسم خالد الغندور وقتها.

وحين تولى كمال درويش رئاسة الزمالك، تحدث أيمن يونس عضو مجلس الإدارة "العدل أخذ تفويضا رسميا منا لتحضير كل ما يخص القناة".

حسنا، فلنعد إلى 2011، وقبل أن يتولى جلال إبراهيم رئاسة النادي، كان هناك جملة من ممدوح عباس يقول فيها: "خلال أسبوع سنبدأ مشاورات سريعة لإطلاق كيان قناة نادي الزمالك"!

الآن وصلنا إلى 2015، التي شهدت كريم حسن شحاتة يقول في إحدى حلقات برنامجه "الزمالك أنشأ لجنة لإطلاق قناة فضائية".

لكن أبرز جملة ربما تمثل حكاية قناة نادي الزمالك في الفترة الماضية كانت على لسان خالد الغندور في 2013.

عبر قناة دريم قال بندق في 2013: "عرض علي نادي الزمالك أن أكون أنا على رأس القناة كمذيع".

فرد ضيفه في الحلقة فتحي سند "أنت كمان؟ دول قالولي أنا كمان هاكون على رأس القناة. بظرميط خالص!".

الحقيقة

يقول خالد الغندور في حلقة يوم الخميس من برنامجه اللعبة الحلوة: "حسنا الحقيقة الآن أن الزمالك كان راغبا في إنشاء ستوديو داخل مقر النادي وهذا قانونا لا يمكن تطبيقه".

وأوضح "يجب أن تخرج القناة من مدينة الإنتاج الإعلامي".

وأكمل "هناك أمر أخر وهو أن مسؤولين من شبكة ART قالوا لرئيس الزمالك مرتضى منصور أن هذا المشروع لا يدر دخلا بل على العكس".

فهل تخرج قناة الزمالك للنور بعد كل تلك المحاولات غير المكتملة؟ شارك برأيك.