مورينيو يسخر من الفيفا في قضية صلاح

سخر جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي من قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتحقيق في قضية انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي روما الإيطالي.

وقدم نادي فيورنتينا شكوى للفيفا مفادها أنه كان يحق له تمديد إعارة اللاعب عقب انتهاء الموسم بعد انتدابه من تشيلسي يناير الماضي.

وأفادت تقارير صحفية بأن القرار، وفقا للعقد المبرم بين تشيلسي وفيورنتينا، كان في يد اللاعب، وهو ما جعله يختار الرحيل عن الفيولا والانضمام لروما سعيا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين حين سؤل عن القضية:"أنا سعيد أن الفيفا لديه الوقت لأشياء أخرى في خضم هذه الأجواء المحيطة بهم".

وأضاف "أنا سعيد بامتلاكهم الوقت لأشياء أخرى".