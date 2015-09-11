لعبة في الجول – حازم إمام يحكي.. عن سر مسابقة بيبسي ' حين هزمت بيكام بعد أكبر ييييه في حياتي '

تعددت الأقاويل بشأن القيمة المالية لكل صفقة أبرمها النادي الأهلي في سوق انتقالات اللاعبين الحالية.

وكثر الحديث عن أرقام ضخمة دفعتها إدارة القلعة الحمراء كي تدعم صفوف فريقها.

وصرح الكثيرون سواء من داخل الأهلي أو من خارجه بأرقام مختلفة لتعاقدات فريق الكرة الجديدة.

وطلب FilGoal.com من مسؤولي النادي الأسعار الرسمية للاعبين الثمانية الذين تعاقد معهم الأهلي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الأرقام الحقيقية التي دفعها الأهلي مقابل الحصول على ماليك إيفونا، جون أنطوي، صالح جمعة، رامي ربيعة وأحمد الشيخ.

بينما الثلاثي أحمد حجازي، أحمد فتحي ومحمد حمدي زكي، فلقد انتقل للفريق دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق.