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مباحث القليوبية تضبط مصنع مخللات بدون ترخيص فى شبرا الخيمة

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مباحث القليوبية تضبط مصنع مخللات بدون ترخيص فى شبرا الخيمة مباحث القليوبية تضبط مصنع مخللات بدون ترخيص فى شبرا الخيمة
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص فى منطقة عزبة بدران بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط "محمود م" 32 سنة المسئول عن مصنع لتصنيع الطرشى بعزبة بدران دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتم ضبط "عدد 1 ماكينة تقطيع، وعدد 50 برميل طرشى زنة البرميل 200كجم بإجمالى 10 أطنان تحت التجهيز – عدد 25 برميل طرشى زنة البرميل 200 كجم بإجمالى 5 أطنان طرشى جاهزة ومعد للبيع – عدد 25 جركن بلاستيك طرشى سعه الجركن 10 كجم بإجمالى 250 منتجا نهائيا).

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 22625 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.
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