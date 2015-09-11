القبض على عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء فى شبرا الخيمة

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة برئاسة الرائد محمد سرحان، من ضبط "عاطلين" وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة وأسلحة بيضاء.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد قيام النقيب مصطفى هاشم المراغى معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالقبض على كل من "محمد ع "18 سنة عاطل وبحوزته عدد ( 270 ) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 25 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة و"حسن ح" 19 سنة عاطل وبحوزته عدد (140) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 35 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.