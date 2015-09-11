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سقوط 10 متهمين بينهم قيادى إسلامي من مطروح نقبوا عن آثار بمنزل فى الأقصر

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سقوط 10 متهمين بينهم قيادى إسلامي من مطروح نقبوا عن آثار بمنزل فى الأقصر سقوط 10 متهمين بينهم قيادى إسلامي من مطروح نقبوا عن آثار بمنزل فى الأقصر
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأقصر، اليوم الجمعة، في القبض علي 10 أشخاص لدي تنقيبهم عن الآثار في مدينة أرمنت الحيط غربي محافظة الأقصر، بينهم أحد المنتمين لتيار إسلامي بمطروح، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء أحمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، يفيد بورود معلومات بقيام (أ.م.م) 50 سنة أحد رجال التيار الإسلامي بمطروح، بالاشتراك مع 9 آخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل "ح.م.ر" 55 سنة بمنطقة أرمنت الحيط، وبعد استئذان النيابة والتنسيق بين اللواءين حسنى حسين مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والاثار لمنطقة جنوب الصعيد، وعصام الدسوقى مدير مباحث الأقصر، تمكنت قوة أمنية من مداهمة المنزل.

ونجحت القوات في القبض علي المتهمين الـ10 أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزتهم مبلغ مالي 45 ألف جنية ومعدات للحفر والتنقيب، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم.

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مصر 365