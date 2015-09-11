"الفوليك أسيد" مش بس مفيد للحمل.. ده كمان بيحسن الرضاعة الطبيعية

الفوليك أسيد أقراص هامة لكل امرأة تخطط للحمل والإنجاب، فهو عنصر من أهم عناصر الحفاظ على الجنين - عند حدوث الحمل- من التشوهات الخلقية، وبعض المشكلات التى تطال عموده الفقرى وتكوين عظامه. الفوليك أسيد مش بس بيفيد الجنين..كمان بيفيد الأم المرضعة

>وعن هذا الموضوع حدثتنا الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، والتى أوضحت أن الفوليك أسيد أحد أهم الأحماض التى يحتاجها جسم المرأة، قبل الحمل وأثناءه، وما لا تعيه بعض السيدات أنها تحتاج لحمض الفوليك أثناء فترة الرضاعة، كما يرى بعض الأطباء أن بعض الحالات تحتاج لتعاطى هذا الحمض خلال فترة المراهقة منذ سن الـ16. حمض الفوليك هام للرضاعة الطبيعية وإدرار اللبن

>وأوضحت استشارى النساء والتوليد أن الفوليك أسيد يساعد المرضعة على إدرار اللبن بالثدى تدريجيا، ويساعد على زيادة كميته، ليتمتع الطفل بعناصره وبكمياته الكبيرة ويشعر بالشبع التام بعد تعاطى جرعته من الرضاعة، ولابد من تعاطى المرأة المرضعة لأقراص الفوليك أسيد، تحت إشراف طبى يحدد الجرعات ومرات تعاطيه يوميا، ويمنع تماما استخدامه العشوائى.

شبكةعيونالإخبارية

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