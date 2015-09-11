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لمريض التهاب المعدة المفاجئ.. اعرف المشروبات المسموح بها والممنوعة

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لمريض التهاب المعدة المفاجئ.. اعرف المشروبات المسموح بها والممنوعة لمريض التهاب المعدة المفاجئ.. اعرف المشروبات المسموح بها والممنوعة
قد تعانى معدتك من حالة من الحرقة الشديدة أو الحموضة، وتتناول الطعام لينزلق كالنار على جدار المعدة، وهو ما يتطلب منك بعض الإجراءات الصحة والغذائية وبعض المشروبات والأطعمة التى تخلصك من هذا الشعور، إضافة إلى بعض المشروبات الممنوعة عن هؤلاء.

الدكتور محمد ممدوح أخصائى أمراض الجهاز الهضمى أكد خلال حديثه عن حرقة المعدة المفاجئة، على أن بعض الأطعمة والمشروبات التى يعتقد خطئا أنها تهدئ الأمعاء وتساعد على ترطيبها وشعورها بالبرودة، هى فى الأساس سبب فى زيادة حموضة الأمعاء، وارتجاع أحماضها مما يزيد من حرقة المعدة بشكل كبير.


>أشهر هذه المشروبات حسب د.ممدوح، والتى يمنع مرضى حرقة المعدة من تناولها:
>-النعناع: غير فعال مع حرقة المعدة وقد يزيد فى كثير من الحالات من الحرقة
>-الليمون البارد: يثير المعدة وبالتالى يزيد من حرقة المعدة
>-المياه الباردة والمثلجة الكثيرة، قد تزيد حرقة المعدة فى كثير من الحالات نتيجة اصطدامها بالأمعاء

أما المشروبات التى ينصح بتناولها، القليل من الزنجبيل مفيد رغم حرقته فى البداية، كذا الينسون، والبابونج الدافئ، ويفضل عدم إضافة السكر أو العسل لها.

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مصر 365