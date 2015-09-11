جاستن تمبرليك يكشف عن صور مميزة لمولوده الأول

كشف النجم الأمريكي الشهير Justin Timberlake عن صور لمولوده الأول "سيلاس" من زوجته الممثلة Jessica Biel.

وأثناء حلوله ضيفاً في برنامج Jimmy Fallon الحواري، كشف النجم عن صورتين Selfie لابنه: الأولى يظهر فيها وهو يثبته قرب عدسة الكاميرا، والثانية يظهر فيها ابنه مع والدته بعد الاستحمام.

وتحدث Justin عن تجربة "الأبوة" في حياته، فوصفها بأنها "الشيء الأكثر جنوناً وجمالاً".

يُذكر أن Justin Timberlake رزق بطفله Silas في شهر أبريل الماضي، ولم يقم بنشر صور له على مواقع التواصل الاجتماعي سوى مرتين: الأولى بعد ولادته بأسابيع، والثانية في "عيد الأب"، حين كان بين ذراعيه.

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