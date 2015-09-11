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عادل إمام يفجّر مفاجأة: زفاف ابني محمد أقيم أصلاً

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عادل إمام يفجّر مفاجأة: زفاف ابني محمد أقيم أصلاً عادل إمام يفجّر مفاجأة: زفاف ابني محمد أقيم أصلاً

الجمعة 11-09-2015 15:13

فاجئ الفنان القدير عادل إمام جمهوره بالإعلان أنّ نجله محمد قد أقام حفل زفاف على نطاق عائلي، وأنّ الحفل حضره فقط أهل العروسين وأصدقاؤهما.
وكان من المفترض أن يقام حفل زفاف محمد عادل إمام يوم 17 من أغسطس الماضي، إلا أن الزعيم أعلن تأجيله بعد وفاة الفنان نور الشريف وترددت شائعات بعدها أن هناك خلافات نشبت بين أهل العروسين ما دفعهما إلى تأجيل الزواج، كما قيل أيضاً إن خلافات حدثت بين محمد وخطيبته نوران إلا أن محمد نفى الأمر من خلال صورة تجمعه بخطيبته، قام بنشرها على حسابه الخاص على "أنستقرام".

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