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ماذا تقول جيني إسبر عن حقيقة زواجها من جديد؟

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ماذا تقول جيني إسبر عن حقيقة زواجها من جديد؟ ماذا تقول جيني إسبر عن حقيقة زواجها من جديد؟

الجمعة 11-09-2015 15:17

بعد انفصالها عن زوجها منذ أكثر من عام، نفت الفنانة السورية جيني إسبر ما تردّد عن زواجها أو ارتباطها بأي رجل كان.
وقالت في تصريح لـ"سيدتي نت" إن اهتمامها ينحصر حالياً بمهنتها، وإن لا مكان للحب في قلبها، على الأقل هذا العام.
وأضافت: لا أفكر بالارتباط، ولا أسعى الآن إلا لأمرين، الأول العناية بابنتي "ساندي"، والثاني تقديم موسم درامي لائق أنال من خلاله رضا الجمهور.
من ناحية ثانية، ورغم قضائها عشر سنوات مع زوجها السابق المنتج عماد ضحية، إلا أن النجمة السورية لا تزال تحافظ على نسق حياتها الطبيعي رغم انفصالهما، مشيرة إلى أنها تحترم طليقها وتعتبره صديقها، خاصة أنه والد طفلتها الوحيدة.
فنياً، كشفت إسبر عن تلقيها عدة عروض درامية، أولها المشاركة في المسلسل الشامي "خاتون"، وثانيها إحدى خماسيات مسلسل "وجع الصمت"، لكنها لن تعطي موافقتها حتى الانتهاء من قراءة النص.

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سيدتي