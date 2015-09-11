فيلم ستيف جوبز الجديد مرشح لجائزة أوسكار

حصد فيلم Steve Jobs: Man in the Machine الذي يتناول السيرة الذاتية للمؤسس المشارك لشركة أبل Steve Jobs، إعجاب الكثير من النقاد عند عرضه مطلع الأسبوع الفائت، وتوقع العديد ترشح الممثل Michael Fassbender لجائزة الأوسكار عن دوره في العمل.



وبدوره رأى النجم Fassbender أن هذا الفيلم سيرشحه للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل من دون شك.



وقالت مجلة Hollywood Reporter إن الفيلم يضع نفسه بوضوح ضمن أفضل الأفلام لموسم الخريف وسيحظى بمشاهدة كبيرة من الجمهور في أنحاء العالم.



وذكرت مجلة Deadline Hollywood أن Steve Wozniak المؤسس المشارك لشركة أبل أبدى انبهاره بالفيلم ونقلت عنه قوله إنه شعر "وكأنه يشاهد Steve Jobs والآخرين فعلاً وليس الممثلين.



في المقابل، لم يكن رأي صحيفة The Guardian البريطانية إيجابياً بالكامل، إذ رجحت أن يزيد الأمر من الهوس بشركة أبل.



كذلك لم ينل الفيلم إعجاب صحيفة Chicago Tribune التي قالت إنه "لا يزيد عن كونه ممتعا بصريا لكنه ضعيف دراميا."



يذكر أن الفيلم سيعرض في مهرجان نيويورك السينمائي ويبدأ طرحه في دور السينما في التاسع من أكتوبر الجاري.

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