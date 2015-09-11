بالصور: عشاء سري يجمع زين مالك وريتا أورا

يبدو أن النجم العالمي زين مالك لن يحتاج الكثير من الوقت لكي يتخطى أزمة انفصاله عن خطيبته بيري إدواردز.

فبعد فترة قصيرة من الانفصال الصادم، شوهد النجم في موعد غرامي مع النجمة العالمية، التي انفصلت عن حبيبها مؤخراً أيضاً، ريتا أورا.

ووصلت ريتا مع زين، على متن السيارة نفسها، إلى المطعم الياباني "Koi" في ويست هوليوود، حيث حاولا إخفاء هويّتهما والتخفّي قدر المستطاع عن الكاميرات والباباراتزي، إلا أنهما لم ينجحا كثيراً في ذلك.

في المقابل، قال شاهد عيانٍ من المطعم أن العشاء اقتصر على العمل لا أكثر، لأنّ النجمين يتمثّلان اليوم بمدير الأعمال نفسه، وأضاف: "شاركا في عشاءٍ كان من تنظيم أحد أفراد فريق إدارتهما، وكانا برفقة مجموعة من الفنانين وأفرادٍ من فريق عمل Turn First".

يُشار إلى أن النجمة ريتا أورا، أثناء تصريح لها منذ أيام، لفتت إلى الإعجاب الذي تكنّه للعضو السابق في فرقة "One Direction"، من دون التطرّق مباشرة إلى فكرة مواعدته، بل اكتفت بالقول إنّ زين "شابٌ رائع".

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