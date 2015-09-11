أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تايلور سويفت فخورة بشقيقها الذي بدأ حياة الشهرة

Google+ Print

الجمعة 11-09-2015 17:44

نشرت النجمة تايلور سويفت صورة شقيقها على موقع للتواصل الاجتماعي في إشارة إلى أول تجربة تمثيلية له.
وأرفقت النجمة (25 عاماً) الصورة بتعليق كتبت فيه: "شقيقي أوستين خضع لتجربته التمثيلية الأولى، وأنا فخورة جداً به".
يُشار إلى أن تايلور مقربة كثيراً من شقيقها أوستين، إذ لا يجمع بينهما القرابة فقط، بل الصداقة، وهما يشجّعان بعضهما البعض دائماً.
يذكر أن النجمة العالمية تايلور سويفت تربّعت منذ أيام على عرش انستقرام، بعد أن هزمت نجمة تلفزيون الواقع kim kardashian في عدد المتابعين، الذي وصل إلى 45.5 مليون متابع.

 

شاهدوا أخوات المشاهير

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي