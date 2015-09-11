تايلور سويفت فخورة بشقيقها الذي بدأ حياة الشهرة

نشرت النجمة تايلور سويفت صورة شقيقها على موقع للتواصل الاجتماعي في إشارة إلى أول تجربة تمثيلية له.

وأرفقت النجمة (25 عاماً) الصورة بتعليق كتبت فيه: "شقيقي أوستين خضع لتجربته التمثيلية الأولى، وأنا فخورة جداً به".

يُشار إلى أن تايلور مقربة كثيراً من شقيقها أوستين، إذ لا يجمع بينهما القرابة فقط، بل الصداقة، وهما يشجّعان بعضهما البعض دائماً.

يذكر أن النجمة العالمية تايلور سويفت تربّعت منذ أيام على عرش انستقرام، بعد أن هزمت نجمة تلفزيون الواقع kim kardashian في عدد المتابعين، الذي وصل إلى 45.5 مليون متابع.

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