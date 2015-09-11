الجيش: استشهاد سيدة وطفل وإصابة مدنيين برفح فى انفجار سيارة مفخخة

لقيت سيدة وطفل مصرعهما وأصيب عدد من المواطنين برفح نتيجة انفجار سيارة مفخخة، تم تفجيرها بواسطة العناصر التكفيرية أثناء تحرك قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال إحدى المهام المخططة للعملية الشاملة "حق الشهيد" لاستهداف أوكار العناصر الإرهابية، دون وقوع إصابات فى صفوف القوات، وذلك فى محاولة يائسة لإحداث وقيعة بين قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين من أهالى شمال سيناء.

وأعلنت القوات المسلحة، فى بيان لها، أنها قامت بفرض طوق أمنى فى محيط مدينة رفح وتمشيط المنطقة للتعامل مع العناصر الإرهابية، والقبض على المشتبه بهم.

ويعد هذا الفعل الإجرامى نتيجة ملاحقة العناصر التكفيرية وتضيق الخناق عليهم ومحاصرتهم، حيث تواصل عناصر القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامها بكل قوة وإصرار بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء، مؤكدين عزمهم الثأر لكل شهداء مصر والأبرياء من أبناء سيناء الشرفاء الذين طالتهم يد الإرهاب الغادر وطالما قدموا العديد من البطولات والتضحيات لدعم ومساندة للقوات المسلحة والشرطة خلال مواجهاتهم الشاملة لاقتلاع الإرهاب وضبط الخارجين عن القانون، واستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة المناخ الملائم للتنمية والتقدم بهذا الجزء العزيز من أرض مصر .