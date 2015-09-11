مصر للطيران تسير 28 رحلة اليوم وغدا لنقل 6900 حاج إلى جدة والمدينة المنورة

صرح الطيار هشام النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة ستُسير غدًا السبت 12 سبتمبر 15 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولى لنقل 3723 حاجًا من حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية ، حيث تُقلع 10 رحلات جوية إلى جدة على متنها 2423 حاجًا من حجاج قرعة الجيزة وأسيوط وشمال سيناء ووزارات التضامن الاجتماعى والداخلية والأوقاف، فضلًا عن حجاج ترانزيت درا السلام و أبيدجان ونيروبى و ميلانو و روما و برشلونة و باريس و موسكو و ميونخ و برلين و فرانكفورت و الجزائر.

وتقلع 5 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1300 حاج من حجاج قرعة القاهرة والمنوفية وحجاج ترانزيت لندن و جوهانسبرج وأمستردام وأبوجا و فرانكفورت والجزائر، هذا بخلاف حج الأفراد و السياحة و بعض الجهات الحكومية.

وأضاف النحاس تسير مصر للطيران اليوم الجمعة 13 رحلة جوية جميعهم من مطار القاهرة ماعدا رحلتين من مطار برج العرب لنقل 3220 حاجاً بمعدل 9 رحلات إلى جدة و4 رحلات إلى المدينة المنورة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت منذ بداية موسم الحج فى 30 أغسطس الماضى وحتى أمس الخميس 10 سبتمبر 33500 حاجا على متن 150 رحلة جوية إلى جدة والمدينة وهذه الرحلات كانت من مطار القاهرة ومطار برج العرب بالإسكندرية، بينما تقلع أول رحلة حج من مطار أسوان إلى جدة يوم 13 سبتمبر لنقل حجاج قرعة محافظة أسوان وأول رحلة من مطار الأقصر إلى جدة يوم 15 سبتمبر لنقل حجاج قرعة محافظة سوهاج، بينما تقلع رحلة من مطار الغردقة يوم 16 سبتمبر لنقل حجاج قرعة محافظة البحر الأحمر أيضا إلى مطار جدة وستقلع آخر رحلة حج يوم الخميس القادم 17 سبتمبر .