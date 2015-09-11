أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرشحة عن الوفد للمواطنين: "لو حد إداكوا فلوس خدوها وصوتوا لمن يستحق"

Google+ Print
مرشحة عن الوفد للمواطنين: "لو حد إداكوا فلوس خدوها وصوتوا لمن يستحق" مرشحة عن الوفد للمواطنين: "لو حد إداكوا فلوس خدوها وصوتوا لمن يستحق"
تقدمت اليوم المرشحه آمال محمود محمد بأوراق ترشحها أمام لجنة الانتخابات المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدى خليفة لتنافس على مقعد دائرة 15 مايو "حزب الوفد".

وأوضحت آمال محمود لــ"اليوم السابع"، أن أول التشريعات التى ستطرحها حال فوزها بالمقعد هى تجريم الدروس الخصوصية مع معاقبة المعلم وولى الأمر على ارتكابهم هذة الجريمة فى حق الطفل والدولة، كما ستقوم بعرض قضايا المعاقين والعمل على توفير تأمين صحى وعلاج كامل لهم.

وأشارت إلى أن العديد من رجال الأعمال المرشحين بذات الدائرة يحاولون شراء الأصوات بالمال. وطالبت أهالى دائرتها قائلة :" لو مرشح إداكم فلوس خدوها منه بس أدو صوتكم فى الاخر للى يستحق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365