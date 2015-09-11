مرشحة عن الوفد للمواطنين: "لو حد إداكوا فلوس خدوها وصوتوا لمن يستحق"

تقدمت اليوم المرشحه آمال محمود محمد بأوراق ترشحها أمام لجنة الانتخابات المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدى خليفة لتنافس على مقعد دائرة 15 مايو "حزب الوفد".

وأوضحت آمال محمود لــ"اليوم السابع"، أن أول التشريعات التى ستطرحها حال فوزها بالمقعد هى تجريم الدروس الخصوصية مع معاقبة المعلم وولى الأمر على ارتكابهم هذة الجريمة فى حق الطفل والدولة، كما ستقوم بعرض قضايا المعاقين والعمل على توفير تأمين صحى وعلاج كامل لهم.

وأشارت إلى أن العديد من رجال الأعمال المرشحين بذات الدائرة يحاولون شراء الأصوات بالمال. وطالبت أهالى دائرتها قائلة :" لو مرشح إداكم فلوس خدوها منه بس أدو صوتكم فى الاخر للى يستحق".