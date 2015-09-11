بالفيديو.. الرئيس الأمريكى يقف حداداً لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر

وقف الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى البيت الأبيض دقيقة حداداً لإحياء الذكرى الرابعة عشرة لهجمات الـ 11 من سبتمبر، قبل ساعات من اجتماعه المقرر مع أفراد فى الجيش بقاعدة فورت ميد بولاية ماريلاند.

كما احتشد أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وبنسلفانيا وخارج واشنطن يوم الجمعة لإحياء الذكرى الرابعة عشرة لهذه الهجمات التى هزت العالم.

وأقيمت المراسم في نيويورك كما هو معتاد، حيث قرأت أسماء القتلى بصوت عال في المكان الذى كان يوجد به برجا مركز التجارة العالمى قبل أن تصطدم بهما طائرتان مخطوفتان فى صباح ذلك اليوم.



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