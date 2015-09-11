ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة سبائك ذهب من مخزن مصلحة "سك العملة"

ينفرد "اليوم السابع" بنشر أول صورة للمتهمين بسرقة مصلحة سك العملة، حيث أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه فى أقل من 24 ساعة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف غموض وملابسات واقعة سرقة سبائك ذهبية وفضية من إحدى خزائن مصلحة سك العملة، وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم المسروقات.

الداخلية: ضبط المتهمين بسرقة "سك العملة" خلال 24 ساعة واستعادة المسروقات

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حبس الموظف المسئول عن حفظ مفاتيح مصلحة سك العملة لاتهامه بسرقة 50 كيلو ذهب

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