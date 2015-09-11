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بالصور.. أسامة الشيخ: البرلمان المقبل أول انتخابات يقودها الشعب

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استقبل المستشار عبد الحميد همام رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أوراق المهندس أسامة الشيخ رئيس قنوات النهار لترشحه عن دائرة "ميت غمر" بالدقهلية.

وقال الشيخ أثناء تقديم أوراق ترشحه، توكلنا على الله تعالى لخوض انتخابات مجلس النواب القادم للمساهمة الفعالة فى بناء دولة العدل والعمل وخدمة اهالينا بمركز ميت غمر مدينة وقرى.

وأضاف الشيخ أن الانتخابات التى يقودها الشعب لأول مرة فى التاريخ سوف تكون انتخابات نزيهة وحرة.

يذكر أن دائرة ميت غمر تشهد منافسة شرسة لوجود عدد كبير من المرشحين أصحاب الثقل الشعبى، ومن بينهم طارق الغفير العضو السابق لمجلس الشعب فى الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى اللواء بدوى عبد اللطيف.

ومن المؤكد تقدم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بأوراقه الانتخابية غدا لإعلان خوضه الانتخابات عن نفس الدائرة، ومحمد المرشدى رئيس غرفة النسيج ومن أقوى التجار فى النسيج، ومحمد سلامة عضو بالحزب الوطنى لمدة دورتين من قبل، ونادر عليوة ضابط شرطة سابق وخالد شلبى ومحمد عماشة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>أسامة الشيخ بعد ترشحه للانتخابات: استجبت لنداء أهالى دائرتى وهدفى خدمتهم
>http://www.youm7.com/story/2015/9/11/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%89-/2343457#.VfLgWxGqqko
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