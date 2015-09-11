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إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة بلعين

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إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة بلعين إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة بلعين
أصيب عشرات الفلسطينيين وعدد من المتضامنين الأجانب اليوم الجمعة بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة بلعين الأسبوعية المناوئة للاستيطان والجدار العنصرى.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المشاركين عند وصولهم إلى الأراضى المحررة بالقرب من مكان إقامة الجدار القديم الذى هدم عام 2011 ؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وشارك فى المسيرة ـ التى دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى بلعين ـ أهالى القرية ، ونشطاء سلام إسرائيليون ومتضامنون أجانب.

ورفع المشاركون ، الأعلام الفلسطينية ؛ احتفاء بتصويت الجمعية العامة على رفع العلم الفلسطينى فى الأمم المتحدة، وصور شهداء عائلة دوابشة، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، والرافضة للتقسيم الزمانى للمسجد الأقصى، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم مواطنا فلسطينيا بالخليل وفتشت منازل فيها، وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية الفلسطينية راتب جبور إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عيسى بدر زين (37 عاما) بعد مداهمتها وتفتيش منزله فى منطقة خلة المية شرق يطا، كما داهمت وفتشت عدد من المنازل تعود لأشقائه وعائلته.

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مصر 365