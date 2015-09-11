أبو مرزوق: إسرائيل ترفض أى مساع لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة

اتهم موسى أبو مرزوق مسئول الشئون السياسية فى حركة حماس اليوم الجمعة إسرائيل برفض أى مساع لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة وحلّ المشكلات الأخرى بالقطاع.

وقال أبو مرزوق - فى تصريح عقب لقائه اليوم برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى - إنه جرى خلال اللقاء الحديث عن التحركات السياسية على الساحة الفلسطينية لاسيما تحركات رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير ووزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبى وزياراتهم المتكررة للعمل على لتثبيت وقف إطلاق النار ولحلّ المشكلات الأخرى ، ولكن هذه الجهود لم تؤد إلى خطوات عملية ، بل إن هناك توقفا لهذه الجهود عند نقطة معينة وهى رفض اسرائيل لأية مساع فى هذا السياق .

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى الوضع فى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان والجهد الكبير الذى بذله نبيه برى من أجل استقرارها ، خصوصا مخيم عين الحلوة بصيدا والمشكلات الأخيرة التى جرى تجاوزها.

وأضاف "تحدثنا أيضاً بروح من المسئولية عن مستقبل المخيمات وتغليب الحل السياسى دائماً على الحل الأمني" ، معربا عن تفاؤله بأن مخيم عين الحلوة سيستقر بصورة مستمرة سواء من خلال التوافقات الفلسطينية مع مختلف ألوان الطيف الفلسطينى أو مع المسئولين الأمنيين اللبنانيين .

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب اللبنانى جدد دعوته فى أن يستضيف أى حوار فلسطينى حتى يخرج الوضع من المأزق الحالى.