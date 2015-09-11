مجموعة مسلحة تتبنى خطف عمال أتراك فى بغداد

تبنت مجموعة مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "فرق الموت"، خطف 18 عاملا تركيا فى بغداد الاسبوع الماضي، بحسب شريط مصور نشر على موقع "يوتيوب" يظهر العمال، وتضمن لائحة مطالب.

وحمل الشريط عنوان "تعلن فرق الموت عن مسؤوليتها عن احتجاز الرهائن" الذين بدوا جاثمين وقام كل منهم بالتعريف عن نفسه، وخلفهم خمسة مسلحين يرتدون زيا اسود، وغطوا وجوههم وعيونهم، امام لافتة زرقاء كتب عليها "لبيك يا حسين" و"فرق الموت". وعرض الشريط مطالب منها "ايقاف تدفق المسلحين من تركيا الى العراق"، وفك الحصار الذى يفرضه مقاتلون معارضون، بينهم اسلاميون، على قرى شيعية فى شمال سوريا.