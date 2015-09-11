مقتل 60 متمردا كرديا فى غارات تركية جديدة على العراق

شنت المقاتلات التركية ليل الخميس الجمعة سلسلة جديدة من الغارات على معسكرات لمتمردي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق مما اوقع 60 قتيلا بين صفوف المقاتلين، حسبما افادت وسائل الاعلام التركية.

واستهدفت الغارات قواعد قنديل وخواكورك وآفا شين والزاب ومتين وغارا وباسيان في شمال العراق، بحسب وكالة دوغان.

وتابعت الوكالة ان الغارات شنتها مقاتلات من طراز اف-16 واف-4 وطالت 64 هدفا.

وكان الجيش التركي شن علمية لا سابق لها ضد هذه الاهداف ليل الاثنين الثلاثاء ردا على هجوم الاحد اسفر عن مقتل 16 عسكريا في داليدجا في اقصى جنوب شرق تركيا على الحدود مع العراق.

وتوعدت الحكومة التركية الاثنين غداة الهجوم على قواتها العسكرية ب"القضاء على الارهابيين".

وكان الهجوم في داليدجا اعنف عملية ينفذها المتمردون الاكراد منذ استئناف المواجهات بين الجيش وحزب العمال الكردستاني في نهاية يوليو ما اسقط مفاوضات السلام التي بدأت في خريف 2012 لوضع حد لنزاع اوقع حوالى اربعين الف قتيل منذ 1984.

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