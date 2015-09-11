أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 60 متمردا كرديا فى غارات تركية جديدة على العراق

Google+ Print
مقتل 60 متمردا كرديا فى غارات تركية جديدة على العراق مقتل 60 متمردا كرديا فى غارات تركية جديدة على العراق
شنت المقاتلات التركية ليل الخميس الجمعة سلسلة جديدة من الغارات على معسكرات لمتمردي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق مما اوقع 60 قتيلا بين صفوف المقاتلين، حسبما افادت وسائل الاعلام التركية.

واستهدفت الغارات قواعد قنديل وخواكورك وآفا شين والزاب ومتين وغارا وباسيان في شمال العراق، بحسب وكالة دوغان.

وتابعت الوكالة ان الغارات شنتها مقاتلات من طراز اف-16 واف-4 وطالت 64 هدفا.

وكان الجيش التركي شن علمية لا سابق لها ضد هذه الاهداف ليل الاثنين الثلاثاء ردا على هجوم الاحد اسفر عن مقتل 16 عسكريا في داليدجا في اقصى جنوب شرق تركيا على الحدود مع العراق.

وتوعدت التركية الاثنين غداة الهجوم على قواتها العسكرية ب"القضاء على الارهابيين".

وكان الهجوم في داليدجا اعنف عملية ينفذها المتمردون الاكراد منذ استئناف المواجهات بين الجيش وحزب العمال الكردستاني في نهاية يوليو ما اسقط مفاوضات السلام التي بدأت في خريف 2012 لوضع حد لنزاع اوقع حوالى اربعين الف قتيل منذ 1984.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية