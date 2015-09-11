محافظ سوهاج: تفعيل منظومة “137″ طوارئ والرعاية العاجلة

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم.. محافظ سوهاج عن تفعيل منظومة (137) طوارئ والرعاية العاجلة بشكلها الامثل وانه سيتم توفير اجهزة الاتصال واجهزة الحاسب الآلي التي تحتاج اليها المستشفيات لتطبيق تلك المنظومة في اقرب وقت وبالتنسيق مع وزارة الصحة جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الصحة الاقليمي للمحافظة.

وأكد المحافظ علي تفعيل نظام الاحالة بين المستشفيات والوحدات الصحية والمستشفي الجامعه واعادة توزيع القوة البشرية طبقا للاحتياج . كما ناقش الاجتماع عدة نقاط بشأن الخريطه الصحية والموقف الحالي لمستشفيات المحافظة ، والتأكيد علي تطبيق قرار المهندس / رئيس مجلس الوزراء بتفعيل استقبال جميع حالات الطوارئ والعلاج مجانا لمدة 48 ساعه بالمستشفيات الخاصة علي ان تتحمل وزارة الصحة تكاليف العلاج ، والتأكيد علي التنسيق والتعاون الكامل بين القطاعات المختلفه للنهوض بالخدمات الصحية .

كما كلف مديرية الشئون الصحية بسوهاج بعقد ورشة عمل بحضور القطاع العام والقطاع الخاص واعضاء المجلس الاقليمي وذلك للتعرف علي منظومة 137 طوارئ والتنسيق بين المستشفيات وايضاح تلك المنظومه للمواطنين.

واوضح المحافظ انه سيتم التنسيق بين مديرية الصحة وكلية التمريض بجامعة سوهاج ومعاهد التمريض وذلك للتنسيق والمشاركه في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية ومتلازمة الحصبة الالمانية الخلقيه والتي تبدأ ابتداء من 3 اكتوبر القادم علي طلاب المدراس والفئة العمرية من 9 شهور وحتي 10 سنوات ، كما تم الاستعداد ووضع خطة لاستقبال المنشأت الصحية لعيد الاضحي المبارك ولاستقبال العائدين من موسم الحج هذا العام كما قرر المجلس الموافقه علي ان يقوم فرع الهيئة العام للتأمين الصحي بسوهاج بوضع تصور لاستغلال مساحة الارض المبني عليها مبني العاشر من رمضان بمدينة سوهاج خلال الجلسة القادمة للمجلس .

وأكد محافظ الإقليم ان الخدمات الصحية داخل محافظة سوهاج ستشهد تحسنا ملحوظا من خلال انشاء عدد من المستشفيات بمراكز المحافظه مثل مستشفي جهينه المركزي ومستشففي جرجا ومستشفي دار السلام , كما ندرس انشاء عدد من المستشفيات المتخصصة للطفولة والامومة مع وضع خطه لتطوير مستشفي الرمد بسوهاج لتكون مستشفي مجهزة باحدث الاجهزة ولتكون مركز متخصصا لعلاج وجراحات العيون.