أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فان جال: لا أفهم كلمة مما يقوله روني

Google+ Print
فان جال: لا أفهم كلمة مما يقوله روني فان جال: لا أفهم كلمة مما يقوله روني

قال لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لا يفهم ماذا يقول لاعبه واين روني حين يتحدث.

وقال فان جال لقناة (RTL 4) الهولندية:"عندما أتحدث فإن كلامي يكون واضحا".

وأضاف "أما إذا أجلست روني في هذا المقعد وبدأت تتحدث معه، هل تعتقد أن الناس سيفهمون ماذا يقول؟"

وأتم "إنك لا تفهم ببساطة ماذا يقول".

ويتمتع قائد الشياطين الحمر بعلاقة جيدة مع مدربه الهولندي الذي يعول عليه كثيرا في مباريات الفريق.

ويستضيف يونايتد فريق ليفربول السبت في الجولة الخامسة على ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الأسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع