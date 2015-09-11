فان جال: لا أفهم كلمة مما يقوله روني

قال لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لا يفهم ماذا يقول لاعبه واين روني حين يتحدث.

وقال فان جال لقناة (RTL 4) الهولندية:"عندما أتحدث فإن كلامي يكون واضحا".

وأضاف "أما إذا أجلست روني في هذا المقعد وبدأت تتحدث معه، هل تعتقد أن الناس سيفهمون ماذا يقول؟"

وأتم "إنك لا تفهم ببساطة ماذا يقول".

ويتمتع قائد الشياطين الحمر بعلاقة جيدة مع مدربه الهولندي الذي يعول عليه كثيرا في مباريات الفريق.

ويستضيف يونايتد فريق ليفربول السبت في الجولة الخامسة على ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الأسبوع.