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مدرب أورلاندو: الزمالك سيدافع أمامنا بخوف كبير لتفادي الأهلي

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مدرب أورلاندو: الزمالك سيدافع أمامنا بخوف كبير لتفادي الأهلي مدرب أورلاندو: الزمالك سيدافع أمامنا بخوف كبير لتفادي الأهلي

أكد إريك تينكلر مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أن الزمالك خائف من مواجهته لرغبته في تصدر المجموعة بالكونفدرالية الإفريقية.

ويعتقد تينكلر أن الزمالك سيلعب أمامه بحذر شديد كي يتجنب الخسارة التي ستبعده عن الأهلي إذا تصدر الأخير مجموعته أيضا.

ويتصدر الأبيض مجموعته ويحتاج للتعادل فقط مع أورلاندو لتأمين المركز الأول الذي سيجعله يخوض إياب نصف النهائي على ملعبه.

وقد يواجه الزمالك الأهلي في الدور نصف النهائي من الكونفدرالية، بعدما ضمنا التأهل، إذا تصدر أحدهما مجموعته واحتل الأخر المركز الثاني.

وقال مدرب فريق القراصنة لصحيفة (سوويتان) الجنوب إفريقية:"أعتقد، وهذا رأيي الشخصي الذي ربما أكون مخطئا فيه، أن الزمالك سيدخل المباراة خائفا أكثر منا لرغبته في تصدر المجموعة".

وأضاف "أعتقد أنهم يفضلون عدم مواجهة الأهلي في نصف النهائي. وأعتقد أنهم سيأخذون حذرهم كثيرا من أجل ذلك".

وأردف "أيا كان الأمر أعتقد أنهم سيدافعون بقوة على ملعبهم".

وأتم "مواجهة الفرق المصرية صعبة جدا والتغلب عليها ليس سهلا".

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فيديو اليوم السابع