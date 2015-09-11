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بعثة الملعب المالي تصل القاهرة أخيرا ويجري مرانه الوحيد ببتروسبورت

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بعثة الملعب المالي تصل القاهرة أخيرا ويجري مرانه الوحيد ببتروسبورت بعثة الملعب المالي تصل القاهرة أخيرا ويجري مرانه الوحيد ببتروسبورت

وصلت بعثة الملعب المالي أخيرا للقاهرة ظهر اليوم الجمعة بعد غموض حول ميعاد الوصول وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي في المباراة الأخيرة من مجموعات الكونفدرالية.

وكانت حالة من الغموض قد صاحبت ميعاد وصول بعثة الفريق المالي بعد أن استفسر الأهلي عنها من السفارة المالية التي لم يكن لديها معلومة واضحة.

وسيجري الفريق المالي مرانه الوحيد مساء الجمعة على الملعب الفرعي ببتروسبورت وذلك قبل السفر إلى السويس ومواجهة الأهلي.

وستقام مباراة الأهلي والملعب المالي على ملعب السويس يوم السبت التاسعة مساء في مباراة يسعى الشياطين الحمر للفوز بها لضمان صدارة المجموعة.

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