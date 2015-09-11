بالأسماء..34 مرشحا بدائرتى الوادى الجديد

استقبلت لجنة الانتخابات بمحكمة الخارجة الابتدائية بالوادى الجديد اليوم مرشحين بالدائرة الأولى "الخارجة وباريس"، وهما فهد سمان إسماعيل وراشد مسعود عبد الله ليصل اجمالى المرشحين على مستوى المحافظة الى 34 حتى الآن .

وضمت قائمة المرشحين 21 بدائرة الخارجة هم كل من عادل خضير إبراهيم وجمال محمد آدم وحمدى حسن عبد الموجود ودادود سليمان داود، وهانى عبد المقصود زناتى وماهر الديب رجب واحمد محمد العققاطى ومحمد دياب ابراهيم وكمال ماهر دميان وصلاح اسماعيل حسن محمد وصلاح محمود احمد حسن ومحمد احمد محمد عيسى ومحمد عبد الله صاالح وفهد سمان اسماعيل وقدرى عبد العزيز ابراهيم وامل محمود والى وعاطف انور رضوان وسيد محمد على يوسف ومحمد عبد الحميد اسماعيل واحمد محمد عيد سعيد وراشد مسعود عبد الله.

كما ضمت قائمة المرشحين بدائرة الداخلة كل من تامر عبد القادر أحمد وفتح الله سيد سنوسى وعبد العزيز العروسى عبد الرحيم واحمد حسن عبد الله فراج وعربى كامل يمانى وإبراهيم محمود احمد العبد وخالد اسماعيل محمد سيد وسيد امين محمد عمر ومحمود سيف الدين محمد ومحمد سيد محمد على واحمد محمد احمد محمد وبرديس سيف الدين عمران ومحمد خليل نصر الله فراج .

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