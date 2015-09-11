114 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية بالفيوم حتى اليوم

استمرت لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم، تحت إشراف المستشار ربيع زايد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، وسعيد ياسين الرئيس الإدارى للجنة فى تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكد على سويدان عضو اللجنة أن إجمالى عدد المرشحين حتى ظهر اليوم الجمعة، وصل إلى 114 مرشحا كان آخرها 4 مرشحين تقدموا بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة اليوم أبرزهم المرشح مصطفى مؤمن عضو مجلس الشعب السابق والمرشح حاليا عن دائرة مركز أبشواى.

جدير بالذكر أن لجنة توقيع الكشف الطبى بالقومسيون بمديرية الصحة بالفيوم استمرت فى استقبال المرشحين لتوقيع الكشف عليهم، والحصول على تقارير طبية لتقديمها للجنة.