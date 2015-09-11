أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

114 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية بالفيوم حتى اليوم

Google+ Print
114 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية بالفيوم حتى اليوم 114 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية بالفيوم حتى اليوم
استمرت لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم، تحت إشراف المستشار ربيع زايد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، وسعيد ياسين الرئيس الإدارى للجنة فى تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكد على سويدان عضو اللجنة أن إجمالى عدد المرشحين حتى ظهر اليوم الجمعة، وصل إلى 114 مرشحا كان آخرها 4 مرشحين تقدموا بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة اليوم أبرزهم المرشح مصطفى مؤمن عضو مجلس الشعب السابق والمرشح حاليا عن دائرة مركز أبشواى.

جدير بالذكر أن لجنة توقيع الكشف الطبى بالقومسيون بمديرية الصحة بالفيوم استمرت فى استقبال المرشحين لتوقيع الكشف عليهم، والحصول على تقارير طبية لتقديمها للجنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365