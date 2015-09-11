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صيادلة القليوبية ترسل إنذارا على يد محضر لكلية الطب البيطرى ببنها

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صيادلة القليوبية ترسل إنذارا على يد محضر لكلية الطب البيطرى ببنها صيادلة القليوبية ترسل إنذارا على يد محضر لكلية الطب البيطرى ببنها
قال الدكتور بكرى سعيد المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة بالقليوبية "إن النقابة أرسلت إنذارًا لكلية الطب البيطرى بجامعة بنها، وذلك لقيام الكلية بافتتاح قسم الـ pharmacutical تحت مسمى برنامج بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية الأدوية البيطرية والبيولولجية".

وأضاف "سعيد" أن هذا البرنامج يتعارض جملة وتفصيلا مع قوانين مزاولة مهنة الصيدلة، منوها أن النقابة بدأت فعلا فى اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع النقابة العامة بدءا بعمل إنذار على يد محضر للكلية واستكمالا بمخاطبة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة بنها ونقيب الأطباء البيطريين، موضحا أنه لا تنازل أو تهاون فى الحفاظ على مهنة الصيادلة وحقوقها.

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