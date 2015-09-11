بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرضا فى مدينة مرسيليا الفرنسية

دعا السفير طارق يوسف القنصل العام لمصر بجنوب فرنسا كلا من محافظ الإسكندرية هانى المسيرى والسناتور جونً كلود جودان عمدة مرسيليا لحضور حفل افتتاح معرض جديد فى مدينة مارسيليا، بمناسبة مرور عشر سنوات على اتفاق توأمة مرسيليا والإسكندرية، بحضور خالد شقير منسق حركة صوت مصر فى فرنسا.

المعرض تستضيفه دار المشغولات اليدوية والمهن التقليدية بمارسيليا خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2015، ويعد هذا المعرض الحدث الرئيسى ضمن سلسلة من الفعاليات التى سيتم تنظيمها خلال الأشهر القادمة بمناسبة مرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية التعاون بين محافظة الإسكندرية ومدينة مارسيليا.

وافتتح عمدة مارسيليا ونائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، المعرض مساء امس الخميس، الساعة الخامسة والنصف عصراً بحضور هانى المسيرى فى متحف الآثار المتوسطية التابع لمؤسسة متاحف مارسيليا والذى قام بإعارة إحدى القطع الأصلية لعرضها من مجموعته المصرية والتى تعد الأهم فى فرنسا بعد المجموعة المعروضة بمتحف اللوفر.

كما أجرى خالد شقير منسق الحركه حواراً للاذاعه الفرنسية مع محافظ الاسكندرية واطلعه على دور حركه صوت مصر بفرنسا فى التواصل مع الاعلام الأوربى.



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