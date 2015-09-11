بلاغ ضد رئيس الثروة السمكية للسماح بالصيد فى خليج السويس بالمخالفة للقانون

قدم عوض مرزوق رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب سفن الصيد الآلية العاملة بحرفتي الجر والشانشولا داخل خليج السويس ببلاغ رقم 16140 عرائض النائب العام ضد خالد عبد العزيز رئيس مجلس أدارة الهيئة العامة للثروة السمكية للسماح للنشات بالصيد بالخليج بالمخالفة للقانون.

وأضاف البلاغ أن رئيس مجلس أدارة الهيئة العامة للثروة السمكية قام بمخالفة القانون بالمواد 116 ، 123 من قانون العقوبات وذلك لسماحه للنشات الصيد بالسنار غير مرخصة بالسروح والقيام باعمال الصيد بحرفتي الجر والشانشولا وذلك باستخدام أوناش وشباك أو الآت أو أدوات غير مرخص بها .

وتابع البلاغ أن قرار رئيس مجلس أدارة الهيئة العامة للثروة السمكية خالف القانون 124 لسنة 1983 بشأن الصيد والأسماك والأحياء المائية ولائحته التنفيذية .

وأضاف البلاغ، أن هناك حالة من الإجهاد تحدث في خليج السويس ادي إلي تراجع الكميات المنتجة بنسب تصل إلي النصف، نتيجة قيام اللنشات المخالفة بصيد الأمهات , نظرا لقيامها بالصيد بالقرب من الشواطئ حيث تتم عمليات التوالد ، وتابع البلاغ أنه إذا استمر الصيد بهذا الشكل قد يهدد البيئة البحرية بخليج السويس.



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