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متظاهرو القائد إبراهيم يرفضون ترشيح قيادات الوطنى والنور السلفى للبرلمان

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متظاهرو القائد إبراهيم يرفضون ترشيح قيادات الوطنى والنور السلفى للبرلمان متظاهرو القائد إبراهيم يرفضون ترشيح قيادات الوطنى والنور السلفى للبرلمان
تظاهر اليوم العشرات أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية عقب صلاة الجمعة، حيث رفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها المواطنين بالتدقيق فى اختيار مرشحى البرلمان القادم نظرا لأهميته الشديدة عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأكد المتظاهرون على رفضهم ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل، والذين ساهموا فى إفساد الحياة السياسية وكذلك رفضوا رفضا تاما ترشح أعضاء حزب النور السلفى أو الأحزاب الدينية إلى البرلمان القادم.

كما رفعوا لافتة شكر للرئيس السيسى على إنجاز عدد من المشروعات الكبرى بالإضافة إلى المشروعات الخدمية ورددوا هتافات تحيا .

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مصر 365

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