القبض علي 10 أشخاص بينهم ملتحين أثناء تنقيبهم عن الآثار في الأقصر‎

تمكنت قوات الشرطة بمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر من ضبط 10 أشخاص بينهم ملتحين إثنين أثناء قيامهم بالتنقيب خلسة عن الأثار بمنطقة عزبة أبو قليعى شمال أرمنت الحيط غرب المحافظة.

تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت حيث أمر بسرعة تقنين الإجراءات وضبط المتهمين.

كانت المعلومات الواردة لوحدة البحث الجنائى بأرمنت قد أشارت إلى قدوم خمسة غرباء إلى المنطقة وتجمعهم داخل أحد المنازل بالعزبة للتنقيب عن الأثار حيث تبين من التحريات صحة المعلومات الواردة فتم إستئذان النيابة وقامت قوة من المركز بمداهمة المنزل بعزبة أبو قليعى حيث تم ضبط كل من صاحب المنزل ويدعى حسين م.ر “57 سنة ” ونجله احمد “32 سنة ” ومكى .ع.م ” 52سنة ” مزارع ونجله علاء “22 سنة ” ومعهم سباك يدعى رجب .م.خ.خ ” 43 سنة ” و أبو بكر .م.م “39 سنة ” مقاول ويقيم بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح ونصر .ع.س “28 سنة ” مقاول ويقيم بمنطقة رأس الحكمة بنفس المحافظة والإثنين ملتحيان وناصر .ع “44سنة ” كهربائى وحمزة .ح.ع” 28 سنة ” سباك وأحمد .ف.ح” 45 سنة ” سباك ويقيمون بأحياء المنتزه والسيوف وفيكتوريا بمحافظة الإسكندرية .

كما عثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل المنزل ومجموعة من مواتير رغع المياه وسلالم خشبية وأدوات حفر آبار و6 هواتف محمولة ومبلغ 47 ألف جنيه كانت بحوزة المتهم الأول إلى جانب سيارة ملاكى بلوحة رقم ج ه و 4936 مطروح .

تحرر المحضر رقم 7277 جنح أرمنت وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات الأقصر والتى أمرت بإحالتهم محبوسين لجلسة المحاكمة غدا السبت .