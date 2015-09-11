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حسام عاشور يوضح - لماذا يلعب بشكل أساسي دائما

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حسام عاشور يوضح - لماذا يلعب بشكل أساسي دائما حسام عاشور يوضح - لماذا يلعب بشكل أساسي دائما

عدة أسباب جعلت حسام عاشور لاعب وسط الأهلي يشارك بشكل أساسي مع كل مدربي الأهلي منذ صعوده للفريق الأول قبل 12 عاما، يوضحها المخضرم.

عاشور شارك في موسم 2003-2004 وهو ناشئ، قبل أن يبدأ مشوار المشاركة في خط وسط الأهلي بشكل دائم منذ بداية موسم 2004-2005.

وقال عاشور في تصريحات لقناة ناديه: "السبب الأكبر لمشاركتي بشكل أساسي دائما هو انصياعي لتعليمات المدربين بحذافيرها".

وأضاف مسمار وسط الأهلي "الإصرار والعزيمة عاملان مهمان أيضا".

ولا يجد عاشور منافسة قوية في خط وسط الأهلي الدفاعي هذا الموسم، إذ يتواجد هو وحسام غالي وصالح جمعة فقط، مع أكثر من لاعب يجيد اللعب في هذا المركز.

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