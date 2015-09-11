لعبة في الجول – شريف إكرامي يختار.. فريق الخماسي ' أنا المهاجم '

هل تعلم أن شريف إكرامي في الأصل يحب أن يكون لاعبا أكثر من المشاركة كحارس للمرمى؟ هذا يبدو واضحا من اختياراته لفريق الخماسي.

FilGoal.com سأل إكرامي عددا من الأسئلة ضمن لعبة في الجول وذلك منذ أسابيع قبل مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني من الدوري المصري شهر يوليو الماضي.

ونشر FilGoal.com إجابات وحش إفريقيا نجل إكرامي الكبير تابعا، واليوم موعدنا مع سؤال جديد.. هو "لو ستذهب إلى ملعب خماسي فمن الرباعي الذي ستصطحبه يا شريف؟".

يجيب إكرامي "حسنا أولا في الأصل كنت دوما وأنا صغير لاعبا ولست حارسا. كنت لاعبا جيدا جدا بالمناسبة".

وأوضح "هذا ربما ساعدني كثيرا كحارس مرمى بعد ذلك. لأن الحارس حاليا يحتاج لأن يجيد استخدام اللعب بقدميه بشكل أساسي".

وأكمل "لهذا سألعب أنا وأستعين بطارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي ليقف هو في حماية عرين فريقي".

وأكد "هو رجل رائع استفدت منه كثيرا وهو في هذا المركز لا شق له غبار".

وأضاف "أما في الوسط سيلعب حسام غالي. هو متعب لكنه مهم جدا لفريقي، ومعه أنا".

وأتم "أما في المقدمة فطبعا الهداف سيكون عماد متعب".

يتبقى لاعب واحد ناقص، فمن يكون؟

يجيب إكرامي "في ملعب الخماسي الكيمياء مهمة بين اللاعبين، لهذا سأستعين بعلي صقر صديقي الذي كان نجما في قطاع ناشئي الأهلي وهو حاليا يدرب في اكاديمية ريال مدريد بمصر".