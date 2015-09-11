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العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد بالمنيا

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العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد بالمنيا العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد بالمنيا
عثر أهالى مركز مطاى بالمنيا على طفل حديث الولادة ملقى أمام مسجد، تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا، يفيد بعثور أهالى مطاى على طفل ملقى أمام مسجد صلاح الدين.

وبالانتقال تبين أن والدة الطفل قامت بإلقائه أمام المسجد بعد وضعها من الحمل السفاح خوفا من الفضيحة.

وبالعرض على النيابة العامة أمر أحمد فارس وكيل النائب العام بعرض الطفل على الطبيب الشرعى
>للفحص، وأفاد التقرير بأن الطفل عمره يومان وتم إيداعه إحدى الحضانات بمطاى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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