ضبط راكب حاول تهريب 26 ألف دولار بالمطار

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة، اليوم الجمعة، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب يحاول تهريب 26 ألف دولار حول جسمه مخالفا قانون انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب، وتم مصادرة المضبوطات، وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.

كان أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 1302 والمتجهة إلى قطر قد اشتبه أمن المطار فى الراكب "م. هـ" صاحب مكتب استيراد وتصدير وبتفتيشه عثر حول جسمه على 26 ألف دولار مخالفا بذلك قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته الذى يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأمر اللواء طارق فتحى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بمنح الراكب 10 آلاف دولار حقه القانونى ومصادرة باقى الأموال وتحرير محضر للراكب وإحالته لنيابة الأموال العامة.