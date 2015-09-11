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حبس عاطلين أطلقا نيرانا على منازل إحدى العائلات بالعياط بسبب خصومة ثأرية

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حبس عاطلين أطلقا نيرانا على منازل إحدى العائلات بالعياط بسبب خصومة ثأرية حبس عاطلين أطلقا نيرانا على منازل إحدى العائلات بالعياط بسبب خصومة ثأرية
أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف، رئيس النيابة، بحبس اثنين من إحدى العائلات بالعياط لإطلاقهما النيران على عائلة أخرى بسبب خصومة ثائرية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين.

كان اللواء مجدى عبد العال قد تلقى إخطاراً يفيد تجدد إطلاق النار بين عائلة عويس وعائلة نصر بدائرة قسم العياط بالجيزة، بعد مقتل أحد عائلة عويس فى تجدد خصومة ثأرية مشتعلة منذ عدة أشهر، تسببت فى سقوط قتلى ومصابين من العائلتين.

وعلى الفور دفعت أجهزة الأمن بقوات من العمليات الخاصة لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتكثف قوات الأمن جهودها لتوقيع الصلح بين الطرفين، ومحاولة تهدئة الخلافات بين الطرفين.
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مصر 365