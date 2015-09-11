متهم بسرقة مخزن "سك العملة": اكتشفت كسر درج مكتبى وسرقة المفاتيح بعد الواقعة

أنكر رمضان زكي أحمد حامد 53 عامًا، أمين مخزن مصلحة سك العملة، المتهم بسرقة 50 كيلو ذهب خام من خزينة المصلحة، أمام المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، بإشراف المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، رئيس نيابة استئناف القاهرة ـ ارتكاب الواقعة.

وأوضح المتهم بانه أنهى يومه العملي بشكل طبيعي ولكنه ترك مفاتيح الخزينة في درج مكتبه، وعندما حضر في صباح اليوم التالي وجد درج المكتب به كسر، ولم يوجد به المفاتيح، وباستطلاع الخزينة تبين سرقة الذهب من الخزينة.

وأكد المتهم أمام المستشاراحمد لبيب رئيس النيابة الكلية بغرب القاهرة ، أنه ليس له أي علاقة بسرقة الذهب الخام، وملف سلوكه يشهد له بذلك، فقررت النيابة حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.

كان بلاغا ورد إلى مديرية أمن القاهرة، يفيد تعرض مصلحة سك العملة إلى حادث سرقة سبائك ذهبية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى العاملين بالمصلحة.

وكلف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، اللواء هشام العراقى، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لسرعة التوصل لهوية المتورطين فى سرقة سبائك ذهبية من مصلحة سك العملة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بالمصلحة والمناطق المحيطة.